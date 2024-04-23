حاجة عاجلة لزيادة التمويل.. "الصحة العالمية" تدعو لإجراءات فورية لمواجهة تفشي الكوليرا

وبيّن أن المنظمة قامت هذا الأسبوع بالتأهيل المسبق للقاح فموي جديد أكثر بساطة للكوليرا هو "Euvichol-S"، ويمكن إنتاجه بكفاءة أكبر، ما قد يخفف من النقص الحاد في لقاحات الكوليرا الفموية، مشيرًا إلى أن اللقاحات وحدها لا تكفي لحل المشكلة، وأن مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي والنظافة هي الحلول الوحيدة والمستدامة لإنهاء حالة الطوارئ الناجمة عن الكوليرا ومنع وقوع حالات تفشٍّ أخرى في المستقبل.