فيديو مرعب.. شاهد ما حدث للطفلة التي ركبت السيارة
أنقذت العناية الإلهية طفلة هندية من موت محقق، حين هبط سائق من سيارة وغادرها مفتوحة الأبواب، فدخلت طفلة لتلعب في السيارة، فغادرت هي أيضًا، وبعدها وقع الحادث الرهيب.
وتحت عنوان "على الأطفال أن يلعبوا في يوم آخر"، نشر موقع "أيتم فيكس" للفيديو، المقطعَ الصادم الشهر الماضي.
ويُظهر الفيديو رجلًا يبتعد عن السيارة الفضية؛ بينما تدخلها طفلة لتلهو قليلًا، وربما لم تجد ما يدعو للاهتمام، فغادرت السيارة بأمان، وبعدها بعشر ثوان فقط، جاءت سيارة مسرعة لتصطدم بالسيارة بقوة وتقلبها على ظهرها.
ويُظهر مقطع آخر التقطته كاميرا مختلفة، أن الطفلة جلست بجوار شخص على أريكة أمام المنزل، قبل أن تأتي السيارة الأخرى ويقع الحادث.
وبرغم أن ناشر الفيديو لم يُشر إلى مكان الحادث؛ لكن من المرجّح أنه التُقِط في منطقة ريفية بالهند.
وفي تعليقهم على الفيديو، أبدى المشاهدون دهشتهم، يقول أحد المعلقين: "لقد خرجت من السيارة في الوقت المناسب تمامًا"، وقال آخر: "10 ثوانٍ فقط غيّرت كل شيء".