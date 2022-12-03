فيديو مرعب.. شاهد ما حدث للطفلة التي ركبت السيارة

ويُظهر الفيديو رجلًا يبتعد عن السيارة الفضية؛ بينما تدخلها طفلة لتلهو قليلًا، وربما لم تجد ما يدعو للاهتمام، فغادرت السيارة بأمان، وبعدها بعشر ثوان فقط، جاءت سيارة مسرعة لتصطدم بالسيارة بقوة وتقلبها على ظهرها.