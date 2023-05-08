زلزال بالقرب من مدينة بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي

وجاء في بيان صدر عن الدائرة، اليوم الإثنين: "وفقاً لمعلومات فرع المصلحة الجيوفيزيائية لأكاديمية العلوم الروسية في كامتشاتكا تم في 8 مايو الجاري تسجيل حدث زلزالي غير محسوس في المحيط الهادئ.. وبلغت قوة هذا الحدث الزلزالي 4.4 درجة على مقياس ريختر.