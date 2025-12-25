باحث بريطاني: الإنسان يمتلك أكثر من 30 حاسة تتجاوز الخمس المعروفة

في طرح علمي وفلسفي يعيد تعريف الإدراك البشري، كشف باري سميث، مدير معهد الفلسفة بكلية الدراسات المتقدمة في جامعة لندن، أن الإنسان يمتلك ما بين 22 إلى 33 حاسة مختلفة، وليس فقط الحواس الخمس الكلاسيكية المنسوبة إلى أرسطو (البصر، السمع، الشم، التذوق، اللمس).
وفي مقال نُشر عبر موقع "The Conversation"، أوضح سميث أن الحواس البشرية تعمل بشكل تكاملي ومعقد، مؤكدًا أن الحياة الحديثة تركز على البصر والسمع، فيما تعمل حواس أخرى بشكل مستمر دون وعي مباشر بها.
وبالاستناد إلى تقديرات البروفيسور تشارلز سبنس، من مختبر الحواس المتعددة بجامعة أكسفورد، تشمل الحواس الإضافية ما يلي:
الاستقبال الحسي العميق: إدراك وضعية الأطراف دون النظر إليها.
الاستقبال الحسي الداخلي: الإحساس بالجوع أو ضربات القلب أو امتلاء المعدة.
الجهاز الدهليزي: مسؤول عن التوازن والتوجيه المكاني.
إحساس التحكم: الشعور بالتحكم في حركة الجسد.
إحساس الملكية: الإحساس بأن الأطراف تنتمي للجسم، والذي قد يختل لدى مرضى السكتات الدماغية.
وأشار سميث إلى أن الحواس التقليدية أيضًا أكثر تعقيدًا مما يُعتقد، فاللمس مثلًا يشمل الإحساس بالألم والحرارة والضغط، بينما يعتمد التذوق بشكل كبير على الشم لتكوين النكهات، مثل نكهة الفراولة التي لا يمكن إدراكها باللسان فقط.
وبيّن أن تفاعل الحواس يظهر جليًا في مواقف يومية، مثل فقدان الإحساس بالنكهات عند السفر جوًا بسبب الضوضاء، أو تأثير الروائح على إدراك ملمس الأشياء، مما يدل على أن الإدراك البشري أكثر ثراءً وتعقيدًا مما هو شائع.