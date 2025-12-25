باحث بريطاني: الإنسان يمتلك أكثر من 30 حاسة تتجاوز الخمس المعروفة

وبيّن أن تفاعل الحواس يظهر جليًا في مواقف يومية، مثل فقدان الإحساس بالنكهات عند السفر جوًا بسبب الضوضاء، أو تأثير الروائح على إدراك ملمس الأشياء، مما يدل على أن الإدراك البشري أكثر ثراءً وتعقيدًا مما هو شائع.