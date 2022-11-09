سر "الإيماءة المُشينة".. ماذا قصد ليفاندوفسكي بهذه الإشارة؟

وفي حال لم يُسمع المهاجم البولندي وهو يقول شيئًا ما؛ يمكن اعتبار الإيماءة غامضة؛ لكنه على الأقل سيوقَف عن مباراة ديربي برشلونة أمام إسبانيول عند استئناف "الليغا" بعد كأس العالم.