لأسباب فنية.. تأجيل عودة مركبة ستارلاينر المأهولة لأجَل غير مسمى

وكان مقررًا في البداية عودتها إلى الأرض يوم 18 يونيو وعلى متنها رائدا فضاء ناسا بوتش ويلمور وسونيتا ويليامز، ولكن لأسباب فنية تَقرر لاحقًا تأجيل عودتها إلى يوم 26 يونيو 2024، والآن تقرر تأجيل عودتها إلى أجَل غير مسمى.