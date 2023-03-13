سوريا.. 39 هزة ارتدادية خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنسفي سوريا، أن عدد الهزات الارتدادية، التي سُجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الإثنين، بلغ 39 هزة ضعيفة.
ووفق وكالة الأنباء السورية الرسمية، قال المركز الوطني للزلازل في بيان، إن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة أرضية شمال غربي اللاذقية 33 كم بلغت 3.2 درجة على مقياس ريختر، وهزة شرق مدينة الحسكة 56 كم بقوة 3 درجات، وهزة شمال غرب تدمر 76 كم بقوة 2.8 درجة.
وأضاف المركز أنه تم تسجيل 20 هزة أرضية في لواء إسكندرون بقوة ما بين 1.5 و4 درجات على مقياس ريختر، و16 هزة في البر التركي ما بين 2.1 و4.8 درجة.
وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" قد قالت الإثنين، إن مناطق في ولايتي هاتاي وملاطية تعرّضت لهزات أرضية عدة صباحاً، وصلت شدتها إلى 4.7 درجة على مقياس ريختر.