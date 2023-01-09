شاهد.. باب طائرة ينفتح فجأة وسط الجو ويثير الرعب بقلوب الركاب

والمعروف علمياً هو أن باب الطائرة لا يمكن أن ينفتح عندما تكون في حالة تحليق، بسبب عامل الضغط، لكن يبدو أن الطائرة الروسية كانت في علو منخفض، لأنها أقلعت بالكاد ولم تصل ارتفاعاً كبيراً.