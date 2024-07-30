طرائف أولمبياد باريس: فريق كرة ماء يضطر لحمل سيارة لفتح الطريق!

وفي التفاصيل، اضطر لاعبو المنتخب اليوناني في يوم المباراة لإزاحة سيارة قليلاً، كانت مركونة بشكل عشوائي في شارع ضيق، وكانت تعترض طريق حافلة الفريق، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية.