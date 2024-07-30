طرائف أولمبياد باريس: فريق كرة ماء يضطر لحمل سيارة لفتح الطريق!

شهدت دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" واقعة طريفة، كان بطلها المنتخب اليوناني الأولمبي لكرة الماء، قبل مباراته أمام نظيره الروماني، التي انتهت لصالحه (14-7).
وفي التفاصيل، اضطر لاعبو المنتخب اليوناني في يوم المباراة لإزاحة سيارة قليلاً، كانت مركونة بشكل عشوائي في شارع ضيق، وكانت تعترض طريق حافلة الفريق، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية.
وتُظهر اللقطات مجموعة من اللاعبين وهم يحاولون رفع سيارة سوداء، وتمكنوا من تحريكها بضع سنتيمترات فقط على جانب الطريق؛ حتى تتمكن حافلتهم من العبور في الشارع الضيق، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وأثار المشهد ضحك اللاعبين، والمدير الفني للمنتخب اليوناني، الذي ظهر في الخلفية خلال تصوير هذه اللحظة عبر هاتفه، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وواجه المنتخب اليوناني نظيره المونتينيغري "الجبل الأسود" مساء الثلاثاء في منافسات الجولة الثانية ضمن المجموعة الأولى.