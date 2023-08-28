أوقف حركة القطارات بين فرنسا وإيطاليا.. شاهد لحظة انهيار صخري مرعب في بلدة سافوا الفرنسية

توقفت حركة القطارات والسيارات اليوم الاثنين بين فرنسا وإيطاليا عبر جبال الألب، وستبقى معطلة حتى الأربعاء على الأقل، بعد انهيار صخري ضخم في وادي موريان، في منطقة سافوا وسط شرقي فرنسا.