تحذير عاجل لأصحاب السيارات.. هذه النصيحة على "تيك توك" قد تدمر مكيف السيارة

وكان فيديو قد انتشر على "تيك توك" حقق أكثر من ربع مليون مشاهدة، يقول ناشره إنه اهتدى لطريقة تصليح المكيف بسهولة، وهي عن طريق إعادة الشحن، التي يمكن أن تصيب النظام بالشحن الزائد وفق الخبير.