إنفلونزا الطيور تواصل انتشارها في ألمانيا بـ 162 إصابة جديدة تطال المزارع والطيور البرية

أعلن معهد "فريدريش-لوفلر" الألماني المختص بأبحاث صحة الحيوان، تسجيل 31 حالة تفشٍّ لإنفلونزا الطيور في مزارع الدواجن بمختلف مناطق ألمانيا، إلى جانب 131 إصابة بين الطيور البرية، وذلك منذ بداية سبتمبر الماضي.
وأوضح المعهد أن حالات التفشي سُجلت في ولايات سكسونيا السفلى، ومكلنبورج-فوربومرن، وبراندنبورج، وتورينجن، وشلزفيج-هولشتاين، وشمال الراين-ويستفاليا، وبادن-فورتمبرج، وبافاريا.
وأشار إلى أن الفيروس أصاب أكثر من نصف مليون طائر، من بينها الدجاج والبط والإوز والديك الرومي، فيما تم رصد 34 حالة إصابة مؤكدة بين الطيور البرية عقب بداية سلسلة التفشي الأخيرة.