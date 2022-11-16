دراسة جديدة تؤكد: هذا ما حدث للحيوانات المنوية لدى الرجال في كل أنحاء العالم

وبالتالي فإن هذه النتائج لا تسمح باستنتاج أن هناك انخفاضًا عامًّا في خصوبة الذكور؛ حتى لو كانت توفر عناصر في هذا الاتجاه وتتماشى مع دراسات أخرى حللت أكثر أسباب هذا التراجع.