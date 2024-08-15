ما سر تجاهل الحر القاتل؟ 24 مدينة أوروبية تهمل مخاطر درجات الحرارة على السكان

وأبرزت التقارير التي أعدتها جهة متخصصة في بلجيكا، أن 70% من الأوروبيين حاليًّا يعيشون في المدن، وهو رقم من المتوقّع أن يرتفع إلى 84% بحلول عام 2050، ورغم زيادة عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة بنحو 30% على مدى السنوات العشرين الماضية، إلا أنه غالبًا، وفقًا للتقارير، يتم تجاهل المخاوف المتعلقة بالحرارة في الخطط المناخية للمدن.