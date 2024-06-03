بورصة نيويورك.. شركات تنهار أسهمها إلى الصفر جراء عطل مفاجئ

هبط العديد من الأسهم والشركات في بورصة نيويورك إلى الصفر سقوطًا بأكثر من 99%، وذلك في حادث مفاجئ، حيث كان أبرزها شركة الملياردير وارن بافيت، بيركشاير هاثاواي.