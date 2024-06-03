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بورصة نيويورك.. شركات تنهار أسهمها إلى الصفر جراء عطل مفاجئ
سبب الخلل مجهول حتى الآن.. وإدارة البورصة تبدأ التحقيق لمعرفته
هبط العديد من الأسهم والشركات في بورصة نيويورك إلى الصفر سقوطًا بأكثر من 99%، وذلك في حادث مفاجئ، حيث كان أبرزها شركة الملياردير وارن بافيت، بيركشاير هاثاواي.
وكشفت البيانات عن سقوط سعر سهم بيركشاير إلى 185 دولارًا وخسارة 627.215 دولارًا من سعر السهم، وفق ما أوردته "رويترز".
وقالت إدارة البورصة إنها تحقق في أسباب هذه البيانات.
وتسبب الخلل في نسب الصعود والهبوط في بعض أسهم بورصة نيويورك إلى توقف التداول على بعض الأسهم.
وحتى الآن، لم تكشف جهة رسمية السبب وراء هذا التذبذب.