زعيم الأغلبية في "الشيوخ" يدخل في مواجهة مع بايدن لمنعه من الترشح للرئاسة

ونُقِل عن مصادر مطلعة، أن "شومر" أجرى محادثات خاصة مع بايدن عبّر فيها بشكل صريح وقوي عن قلقه من أن الترشح لفترة رئاسية ثانية قد يؤثر سلبًا على الحزب الديمقراطي، ويزيد من فرص فوز الجمهوريين في الانتخابات المقبلة، وطلب منه أن يركز على ما تبقى من فترة رئاسته الحالية لتحقيق عدد من الإنجازات قبل التنحي.