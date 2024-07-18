زعيم الأغلبية في "الشيوخ" يدخل في مواجهة مع بايدن لمنعه من الترشح للرئاسة

ذكرت تقارير أمريكية أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي "تشاك شومر" دخل في مواجهة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، لمطالبته بضرورة التنحي وعدم الترشح لفترة رئاسية ثانية في الانتخابات المقبلة 2024.
ويواصل عدد من كبار الديمقراطيين منذ عدة أيام، ضغوطًا متكررة على بايدن؛ لإقناعه بالتوقف عن المنافسة الرئاسية؛ نظرًا لتزايد المخاوف داخل الحزب بشأن قدرته على قيادة البلاد لفترة رئاسية جديدة.
ونُقِل عن مصادر مطلعة، أن "شومر" أجرى محادثات خاصة مع بايدن عبّر فيها بشكل صريح وقوي عن قلقه من أن الترشح لفترة رئاسية ثانية قد يؤثر سلبًا على الحزب الديمقراطي، ويزيد من فرص فوز الجمهوريين في الانتخابات المقبلة، وطلب منه أن يركز على ما تبقى من فترة رئاسته الحالية لتحقيق عدد من الإنجازات قبل التنحي.
وتأتي هذه الدعوة في وقت حرج بالنسبة للحزب الديمقراطي الذي يخشى أن يصل التأثير السلبي تجاه حزبهم، لتراجع مقاعدهم في الكونجرس في الفترة المقبلة.
ولم يصدر حتى صباح اليوم الخميس أي تعليق رسمي من البيت الأبيض حول مطالبات شومر، ومع ذلك، فمن المتوقع أن تتسبب هذه الدعوة في جدل واسع داخل الحزب الديمقراطي وبين مؤيدي بايدن.