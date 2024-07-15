مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في محاولة اغتيال ترامب باعتبارها "عملًا إرهابيًّا"

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤولين قولهم، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يحقق في حادثة إطلاق النار على المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب؛ باعتبارها "عملًا إرهابيًّا محليًّا محتملًا".
ووقع إطلاق النار بينما كان الرئيس السابق، البالغ من العمر 78 عامًا، يلقي خطابًا أمام حشد من مؤيديه في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، السبت؛ مما من شأنه أن يزيد حدة التوتر السياسي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
وقام عناصر جهاز الخدمة السرية -على الفور- باصطحاب ترامب إلى خارج موقع التجمع؛ بينما كانت الدماء تسيل على وجهه، نتيجة إصابته في أذنه.
وكشفت عمليات تفتيش في منزل المشتبه به، توماس ماثيو كروكس، عن "أجهزة مشبوهة" تم (جعلها آمنة من قِبَل فنيي القنابل، ويجري تقييمها في مختبر مكتب التحقيقات الفيدرالي)؛ وفقًا لبيان مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وأوضح المكتب أنه في حين أن التحقيق في واقعة إطلاق النار "يشير إلى أن مطلق النار تصرف بمفرده؛ فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي يواصل إجراء تحقيق منطقي لتحديد ما إذا كان هناك أي متآمرين مرتبطين بذلك الهجوم".
من جانبها، أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" وشبكة "سي إن إن"، أنه عُثِر على مواد متفجرة في سيارة تعود إلى كروكس، والتي كانت متوقفة قرب مكان انعقاد التجمع الانتخابي.
وفي وقت سابق، قال المساعد التنفيذي للمدير التنفيذي لفرع الأمن القومي بمكتب التحقيقات الفيدرالي، روبرت ويلز، للصحفيين: إن "قسم مكافحة الإرهاب بالمكتب وأقسامنا الجنائية، يعملان معًا لتحديد الدافع".
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد اطلع على التطورات إثر محاولة اغتيال سلفه الجمهوري، من رئيسي مكتب التحقيقات الفيدرالي، وجهاز الأمن السري المكلف بحماية الشخصيات السياسية الكبيرة؛ وفق ما أفاد به البيت الأبيض.
وعُقِد الاجتماع في قاعة الأزمة بالبيت الأبيض، وشاركت فيه نائبة الرئيس كامالا هاريس، ووزير العدل ومسؤولون أمنيون آخرون كبار؛ وفقًا للرئاسة الأمريكية في بيان.
وحض ترامب الأمريكيين، الأحد، على "الوحدة وعدم السماح للشر بأن ينتصر"، بعد نجاته من محاولة الاغتيال.