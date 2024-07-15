مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في محاولة اغتيال ترامب باعتبارها "عملًا إرهابيًّا"

ووقع إطلاق النار بينما كان الرئيس السابق، البالغ من العمر 78 عامًا، يلقي خطابًا أمام حشد من مؤيديه في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، السبت؛ مما من شأنه أن يزيد حدة التوتر السياسي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.