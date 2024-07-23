حادثة مأساوية.. أب يضحي بحياته لإنقاذ طفلتيه من على قضبان القطار
في حادثة مأساوية، رصدت كاميرات المراقبة موقفًا بطوليًّا لأب توفي أثناء محاولته إنقاذ طفلتيه التوأمتين، عندما تدحرجت عربتهما على القضبان بمحطة قطار سيدني في أستراليا.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، رأى أناند رونوال (40 عامًا) عربة الأطفال تسقط من الرصيف، وقفز إليها على الفور لمحاولة إنقاذ ابنتيه البالغتين من العمر عامين، قبل أن يصدمه قطار ويقتله هو وأحد التوأمين.
وتُظهر لقطات كاميرات المراقبة، اللحظات المروعة التي سبقت سقوط عربة الأطفال على القضبان في محطة قطار كارلتون في سيدني، الساعة 12.25 بعد ظهر الأحد الماضي.
وقالت الشرطة إن إحدى الفتاتين الصغيرتين نجت، بعد أن سقطت بين القضبان، ولم يمسها القطار الذي مر فوقها على ما يبدو وهو في طريقه إلى وسط سيدني.
ونقلت "الديلي ميل" عن شاهدة العيان لورين لانجيلار كيف أن الفتاة الناجية، التي ذهبت تحت القطار، لم تتعرض لخدش، وخرجت من المستشفى صباح أمس الاثنين، لتعود إلى أمها المصدومة.
وكانت "لانجيلار" تعمل على الجانب الآخر من الطريق عندما وقعت المأساة، فركضت إلى الرصيف بعد أن سمعت صراخ الأم طلبًا للمساعدة.
وأضافت "لانجيلار": "ركضتُ لمساعدة الأم لأنني كنت أسمع صراخها بينما كنت أنظر إلى السكة.. لقد حدث كل شيء بسرعة كبيرة. كنت على الرصيف أساعد الأم في محاولة إنقاذ أطفالها وزوجها من تحت القطار"؛ لافتة إلى أن أحد عمال قطارات سيدني، الذي كان على الرصيف، اتصل بخدمات الطوارئ وأوضح أنهم "لا يستطيعون سماع سوى طفل واحد" يبكي.
وعندما وصلت الشرطة، طلبوا من "لانجيلار" أن تمسك الأم بينما قفز الضباط على القضبان.
وبأعجوبة، تم انتشال إحدى الفتاتين التوأمتين من تحت القطار ونجت من الحادث "دون أن تتعرض لإصابات".
وحسب الصحيفة، فقد انتقل الزوجان مع ابنتيهما من الهند إلى أستراليا في أكتوبر 2023 بعد أن حصل الزوج على وظيفة في إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات.
وقال مدير شرطة نيو ساوث ويلز بول دونستان: إن الوالدين استقلا المصعد إلى رصيف المحطة، وعند خروجهما رفع الأب يديه عن عربة الأطفال لفترة قصيرة جدًّا من الوقت.
وأضاف "دونستان": "سواء كان ذلك بسبب عاصفة من الرياح أو أي شيء آخر، لسنا متأكدين تمامًا؛ لكن يبدو أن عربة الأطفال بدأت على الفور في التحرك في اتجاه سكة القطار".
وأوضح "دونستان" أن الأب حاول إنقاذ بناته، مردفًا: "لقد كلفه ذلك حياته، لكنه عمل شجاع وبطولي بشكل لا يصدق من قِبَل الأب".
وتم نقل الأم وابنتها الباقية على قيد الحياة إلى مستشفى سانت جورج المحلي، وقيل إن حالتهما مستقرة.