حادثة مأساوية.. أب يضحي بحياته لإنقاذ طفلتيه من على قضبان القطار

وأضافت "لانجيلار": "ركضتُ لمساعدة الأم لأنني كنت أسمع صراخها بينما كنت أنظر إلى السكة.. لقد حدث كل شيء بسرعة كبيرة. كنت على الرصيف أساعد الأم في محاولة إنقاذ أطفالها وزوجها من تحت القطار"؛ لافتة إلى أن أحد عمال قطارات سيدني، الذي كان على الرصيف، اتصل بخدمات الطوارئ وأوضح أنهم "لا يستطيعون سماع سوى طفل واحد" يبكي.