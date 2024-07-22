الاستخبارات الأمريكية تكشف عن استخدامها أداة "خاصة" لتحليل البيانات عن طريق الذكاء الاصطناعي التوليدي

ومضت قائلةً: "نحن ننظر إلى أشياء مثل المساعدة في البحث والاكتشاف، والمساعدة في التفكير، ومساعدتنا في توليد حجج مضادة للمساعدة في مواجهة التحيز التحليلي الذي قد يكون لدينا، والتي يمكنها أن تخلق لنا أدوات تساعد في مكافحة التوترات الجيوسياسية المتزايدة في جميع أنحاء العالم، من التهديدات الإرهابية المدفوعة بالحرب في غزة إلى حملات التضليل التي شنّتها جهات أجنبية".