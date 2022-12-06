بركان مونا لوا.. مشاهد نادرة وتفاصيل غريبة عن ثوران أكبر بركان نشط في العالم

بركان "مونا لوا" (Mauna Loa) هو واحد من أكثر البراكين المجهّزة بمعدات قياس في الولايات المتحدة، ومع ذلك، لا يزال كثيرٌ عن التفاصيل الداخلية للجبل غير معروفة. الحجم الهائل والتركيب المعدني والحرارة كلها تمثل صعوبات لوجستية للعلماء والمسؤولين الحكوميين الذين يأملون في التنبؤ بتحركاته، لذلك كان على الباحثين في الجزيرة الكبيرة استغلال حدث الثوران مع الاهتمام بالسلامة العامة، ومحاولة جمع البيانات بهدف كشف أسرار البركان، مع العلم أن لا أحد يعرف كم من الوقت سيستمر هذا الثوران.