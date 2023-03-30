بعد اختبارات دولية للطلاب.. دراسة ألمانية: هذا هو تأثير صيام رمضان على الأداء الدراسي للشباب

وقال "هورنونغ"؛ بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكاثوليكية (ك ن أ): إن تأثير الأداء المدرسي الأفضل يمكن ملاحظته من خلال بيانات "تيمس" للبلدان ذات الأغلبية المسلمة. أما في البلدان التي بها غالبية السكان غير مسلمين؛ فلا يكون تأثير الصوم فيها واضحًا على الأداء. ويعتمد تأثير رمضان على أمور، من بينها ما إذا كان غالبية الشباب في المحيط المباشر للطلاب يصومون أيضًا.