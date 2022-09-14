فيديو مشين.. شاهد ما فعله مراهق أمريكي برجُل على كرسي متحرك
كشف فيديو مشين عن لحظة مروعة، قام فيها مراهق من ولاية تكساس الأمريكية بدهس رجل معاق وسحبه عدة أمتار على الأرض، حين كان المسكين يعبر موقف السيارات على كرسي متحرك، رغم أن الرجل كان يلوّح بذراعه للسائق للتوقف.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد قامت شرطة مدينة أوستن بالقبض على مراهق يدعى بابلو أنطونيو أفيلا باناجاس، 17 عامًا، بعد ستة أيام من فراره من مكان الحادث.
وكان باناجاس قد تسبب في إصابة الرجل المعاق بجروح خطيرة يوم 9 سبتمبر الجاري.
وفي الفيديو الذي بثته الشرطة، يظهر الرجل المعاق وهو يتحرك ببطء عبر ساحة انتظار السيارات في شمال أوستن.
وفجأة، ظهرت شاحنة صغيرة بيضاء متوجهة بسرعة نحو الرجل، الذي رفع ذراعه ينبه السائق لإبطاء السيارة أثناء العبور، وبدلاً من ذلك، توجهت الشاحنة بسرعة كبيرة نحو الرجل، ودهسته محطمة الكرسي المتحرك، ثم سحبت الرجل عدة أمتار على الأرض، قبل أن تغادر الشاحنة المكان.
وفي لحظات، كانت خدمات الطوارئ في مكان الحادث، حيث قام طاقم عربة إطفاء أوستن بتقديم الإسعافات الأولية للرجل بمساعدة بعض المارة، وتم نقله إلى المستشفى، حيث يعاني من جروح خطيرة تهدد حياته.
وحسب بيان لشرطة أوستن، فقد تم احتجاز باناجاس أمس، ووجهت إليه تهم: إصابة شخص معاق، وعدم التوقف لتقديم المساعدة، وحيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني.