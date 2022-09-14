فيديو مشين.. شاهد ما فعله مراهق أمريكي برجُل على كرسي متحرك

وفجأة، ظهرت شاحنة صغيرة بيضاء متوجهة بسرعة نحو الرجل، الذي رفع ذراعه ينبه السائق لإبطاء السيارة أثناء العبور، وبدلاً من ذلك، توجهت الشاحنة بسرعة كبيرة نحو الرجل، ودهسته محطمة الكرسي المتحرك، ثم سحبت الرجل عدة أمتار على الأرض، قبل أن تغادر الشاحنة المكان.