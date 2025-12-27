دراسة: استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وراء تزايد تشتت انتباه المراهقين.. والألعاب الإلكترونية ليست السبب

كان التأثير الإحصائي للدراسة متواضعًا على الأفراد، لكن الباحثين يُجادلون بأن التعرض على مستوى السكان يُمكن أن يُغير معدلات التشخيص. لا تزال الآليات غير مؤكدة، لكن الفريق يُشير إلى التشتت المستمر لوسائل التواصل الاجتماعي كعامل مُؤثر. ويُقدرون أن إضافة ساعة واحدة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يوميًا على مستوى السكان يُمكن أن يزيد من تشخيص اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط بنحو 30%.