نظّمها طُلّاب يساريّون.. شرطة كوريا الجنوبية تحبط محاولةً لاقتحام مكتب رئيس البلاد

وذكرت الوكالة أنه لم يتمّ الاتفاق على إجراء مظاهرة مسبقًا، وطلب أعضاءُ اتحاد الطلاب عقدَ اجتماع لهم مع ممثّلي الإدارة، وبعد ذلك بدؤوا في اقتحام المبنى من خلال البوابات والسياج، وتمكّن بعضهم من تجاوز الحاجز، بينما نظّم الباقون احتجاجًا أمام الحاجز، وقامت الشرطة بنقل المحتجزين إلى مراكز شرطة مختلفة، وتحقّق حاليًّا في ملابسات ودوافع الحادث.