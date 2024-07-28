مع أشد موجة جفاف في إفريقيا منذ قرن.. مسؤولة بالأمم المتحدة: الفترة الأسوأ قادمة الآن

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي بالوكالة في إفريقيا الجنوبية لولا كاسترو في جوهانسبورغ الجمعة أن "الفترة الأسوأ قادمة الآن، لم يتمكن المزارعون من حصاد أي شيء، والمشكلة هي أن الحصاد المقبل في أبريل 2025".