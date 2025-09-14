حذرت من خطورة الأمر.. دراسة أوروبية: نصف مستخدمي أدوية إنقاص الوزن يتوقفون عن العلاج خلال عام

ووفقًا لتقرير على موقع "ميديكال إكسبريس"، استندت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة آرهوس الدنماركية إلى متابعة 77,310 مستخدمين جدد للدواء في الفترة بين ديسمبر 2022 وأكتوبر 2023، وكشفت أن أبرز أسباب الانقطاع كانت التكلفة الباهظة التي تصل إلى 2000 يورو سنويًا للجرعة الأصغر، إلى جانب اختلاف معدلات التوقف حسب الفئات العمرية والاقتصادية؛ إذ كان الشباب (18-29 عامًا) أكثر عرضة للتوقف بنسبة 48% مقارنة بفئة 45-59 عامًا، كما ارتفعت نسبة التوقف بين السكان في المناطق ذات الدخل المنخفض بنسبة 14%.