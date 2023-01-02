بالفيديو.. لحظة اصطدام مروحيتين في أستراليا والضحايا 17 شخصًا

وحسب المعلومات فقد سقطت مروحية محطمة، بينما تمكنت المروحية الأخرى من الهبوط بسلام بعد الاصطدام بالقرب من مين بيتش، وهو شاطئ شمالي على غولد كوست، الذي يبعد 45 ميلا جنوب بريسبان في ولاية كوينزلاند.