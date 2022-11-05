400 يوم ولا يزال مصابًا بـ"كورونا".. ماذا سيفعل الباحثون مع هذه الحالة؟!

وكان الفريق قادرًا على إعطاء المريض علاجًا مجمعًا بالأجسام المضادة، أثبت فعاليته ضد تلك السلالة؛ على الرغم من أنه لم يواجه أعراضًا حادة أو مستمرة؛ فيما كانت هذه الحالة من الحالات التي رصدها الفريق البحثي من مؤسسة "غايز آند سانت توماس" التابعة لهيئة الخدمات الصحية البريطانية وقسم الأمراض المعدية في كينغز لندن كوليدج في مقال ما قبل الطباعة نشر بمجلة "كلينيكال إنفكشس ديسيز"، الخميس.