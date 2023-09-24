بعد اتهام زميلهم بالقتل.. تمرُّد نادر لعشرات الضباط بشرطة العاصمة البريطانية

وتفصيلاً، أعلن أكثر من 70 ضابطًا من عناصر الشرطة في لندن أنهم يحتاجون لوقت للتفكير فيما إذا كانوا سيستمرون أم لا في حمل السلاح نظرًا إلى أن زميلهم يواجه تهمة القتل العمد، وفق ما أفادت "الغارديان".