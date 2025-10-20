"مفتاح الشجاعة" في الدماغ.. دراسة: خلايا تساعد على تناول الطعام رغم القلق والمخاوف

عندما يُهددنا القلق بتجاوز احتياجاتنا الأساسية – الأكل، والاستكشاف، والراحة – تتدخل دائرة دماغية متخصصة لمساعدتنا على تجاوز ذلك. وقد حدد بحثٌ رائدٌ من جامعة كولونيا الألمانية خلايا عصبية في الدماغ تعمل كنظامٍ لتجاوز القلق والخوف، مما يُمكّن الثدييات من تناول الطعام وممارسة حياتها من أجل البقاء حتى في المواقف العصيبة.