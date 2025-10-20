"مفتاح الشجاعة" في الدماغ.. دراسة: خلايا تساعد على تناول الطعام رغم القلق والمخاوف

عندما يُهددنا القلق بتجاوز احتياجاتنا الأساسية – الأكل، والاستكشاف، والراحة – تتدخل دائرة دماغية متخصصة لمساعدتنا على تجاوز ذلك. وقد حدد بحثٌ رائدٌ من جامعة كولونيا الألمانية خلايا عصبية في الدماغ تعمل كنظامٍ لتجاوز القلق والخوف، مما يُمكّن الثدييات من تناول الطعام وممارسة حياتها من أجل البقاء حتى في المواقف العصيبة.
ووفقًا لتقرير على موقع "ميديكال إكسبريس"، قادت الدراسة البروفيسورة تاتيانا كوروتكوفا من مجموعة أبحاث الشيخوخة التابعة لمركز CECAD في ألمانيا، وكشف الباحثون أن "الليبتين – Leptin" وهو هرمون يُنظم الشهية وتوازن الطاقة، يلعب دورًا حاسمًا في تجاوز القلق والمخاوف.
واستخدم الباحثون مجاهر دقيقة لمراقبة الخلايا العصبية الفردية لدى الفئران التي تتحرك بحرية، واكتشفوا أن الخلايا العصبية المُستشعرة لليبتين تُنشّط تحديدًا عندما تتغلب الحيوانات على القلق لاستكشاف المناطق المكشوفة أو الاقتراب من الطعام.
وتوضح ريبيكا فيجي-شلينسوك، الباحثة في مرحلة الدكتوراه: "لاحظنا أن هذه الخلايا العصبية تنشط كلما تغلبت الحيوانات على القلق واستكشفت المناطق المكشوفة بحرية أو اقتربت من الطعام الموجود فيها". وعندما قام الباحثون بتقوية هذا النشاط العصبي اصطناعيًا، استكشفت الفئران مناطق الطعام بثقة أكبر وتناولت الطعام رغم الخوف من حيوانات أعداء قريبة.
ووفقًا للدراسة التي نُشرت في مجلة "Nature Neuroscience"، فهذا البحث يساعد على علاج اضطرابات الأكل المرتبطة بالقلق، وخاصةً فقدان الشهية العصبي، الذي يتسبب بأعلى معدل وفيات في الطب النفسي دون علاجات دوائية فعالة.
ومع فقدان الشهية، تُصاب الفئران بفرط النشاط، وهو عرض شائع لدى المرضى من البشر يُخفف القلق مؤقتًا، لكنه يزيد استنزاف الطاقة. وقد أدى تنشيط الخلايا العصبية المُستشعرة لليبتين إلى تقليل هذا النشاط المفرط غير التكيفي إلى مستويات طبيعية.
كشفت الدراسة أيضًا عن سبب معاناة بعض الأفراد من القلق بشكل أكبر: إذ أدت زيادة المدخلات من أفكار ومخاوف إلى قشرة الفص الجبهي في الدماغ، إلى منع عمل الخلايا العصبية التي تخفف القلق لدى الحيوانات.
تشير الدكتورة آن بيتزولد، المؤلفة المشاركة في الدراسة، إلى أن "زيادة المدخلات من القشرة الجبهية تفسر سبب عدم قدرة الأفراد الأكثر قلقًا على تنشيط هذه الدائرة المُخفِّفة للقلق".
ونظرًا لأن هذه الدائرة العصبية موجودة في الفئران والبشر، فإن هذه النتائج قد تساعد على تطوير أدوية تعالج القلق واضطرابات الأكل.