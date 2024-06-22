دولة عربية سجَّلت أكبر درجة حرارة بتاريخ الأرض.. شاهد 8 حقائق مذهلة عن كوكبنا

من أكبر درجة حرارة سُجلت على كوكب الأرض، وتصادف أنها في دولة عربية، إلى أبرد مكان على الأرض في القارة القطبية الجنوبية، ومن قارة واحدة عظمى على الأرض إلى قصة القمر الثاني الذي لا يعرفه كثيرون.. جمع موقع "لايف ساينس" 50 حقيقة مذهلة وموثقة عن كوكبنا الأرضي.
ففي ظل التغير المناخي وموجات الحرارة والفيضانات التي تضرب كوكب الأرض، نستعرض ثماني من هذه الحقائق، هي:
يحسب الباحثون عمر كوكبنا من خلال تاريخ أقدم الصخور على الكوكب، والنيازك المكتشفة على سطحه، ويقدرون عمر الأرض بنحو 4.54 مليار سنة، وفقًا للمركز الوطني الأمريكي لتعليم العلوم.
تقع البقعة الأكثر سخونة على الأرض في العزيزية بليبيا؛ إذ تكشف سجلات درجات الحرارة من محطات الطقس أنها وصلت إلى 57.8 درجة مئوية في 13 سبتمبر 1922، وفقًا لمرصد الأرض التابع لـ"ناسا".
ويضيف التقرير بأنه من المحتمل أن تكون هناك مواقع أكثر سخونة خارج شبكة محطات الأرصاد الجوية.
يمكن أن تنخفض درجات الحرارة في فصل الشتاء إلى أقل من 73 درجة مئوية.
بلغت قوة أكبر زلزال في العالم 9.5 درجة، ووقع في بيو بيو بتشيلي 22 مايو 1960، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS).
نظرًا لكون الكرة الأرضية غير مثالية، فإن كتلتها موزعة بشكل غير متساوٍ. والكتلة غير المستوية تعني جاذبية غير متساوية قليلاً.
ويوجد أحد شذوذات الجاذبية الغامضة في خليج هدسون في كندا، حيث يتمتع بجاذبية أقل من المناطق الأخرى. وقد وجدت دراسة أجريت عام 2007 أن الأنهار الجليدية الذائبة الآن هي المسؤولة.
ربما دار القمر الثاني الصغير حول الأرض قبل أن يصطدم بشكل كارثي بالقمر الآخر، وفقًا لموقع "Space.com".
وقال العلماء إن هذا الاصطدام العملاق قد يفسر سبب الاختلاف الكبير بين جانبي القمر الحالي.
وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي "NOAA"، فإن أعمق نقطة في قاع المحيط هي 11033 مترًا تحت مستوى سطح البحر في خندق ماريانا، وتقع في غرب المحيط الهادئ إلى الشرق من جزر ماريانا الشمالية.
يُعتقد أن قارات الأرض اصطدمت لتصبح قارات عملاقة، وانفصلت مرة أخرى مرات عدة خلال تاريخ الأرض.
وأطلق على آخر قارة عظمى اسم "بانجيا"، وبدأت في التفكك منذ نحو 200 مليون سنة.
وفي نهاية المطاف تحركت الكتل الأرضية التي كانت تتألف من "بانجيا" لتشكل التكوين الحالي للقارات.