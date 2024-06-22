دولة عربية سجَّلت أكبر درجة حرارة بتاريخ الأرض.. شاهد 8 حقائق مذهلة عن كوكبنا

من أكبر درجة حرارة سُجلت على كوكب الأرض، وتصادف أنها في دولة عربية، إلى أبرد مكان على الأرض في القارة القطبية الجنوبية، ومن قارة واحدة عظمى على الأرض إلى قصة القمر الثاني الذي لا يعرفه كثيرون.. جمع موقع "لايف ساينس" 50 حقيقة مذهلة وموثقة عن كوكبنا الأرضي.