تنكر بزي محام.. شخص يقتل نقيب المحامين الباكستانيين داخل المحكمة

تخفى شخص بزي محام، وأطلق الرصاص على محام بارز في باكستان، مما أدى إلى مقتله داخل قاعة شمال غربي البلاد، الاثنين، في قضية ترتبط أبعادها بالدفاع عن الشخص الذي ساعد الأمريكيين في العثور على مكان زعيم تنظيم القاعدة الأسبق، أسامة بن لادن، وفقاً لسكاي نيوز عربية.