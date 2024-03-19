لأغرب سبب على الإطلاق.. إجبار امرأتين في نيوزيلندا على مغادرة الطائرة قبل إقلاعها

تمّ إجبار امرأتين في نيوزيلندا على مغادرة الطائرة قبل إقلاعها بسبب حجمهما الكبير جداً.
وتشير صحيفة Mirror، إلى أن الامرأتين تؤكّدان أنهما أُجبرتا على مغادرة الطائرة "لأن حجمهما كبيرٌ جداً".
وتقول أنجيل هاردينغ؛ أُجبرت أنا وصديقتي على مغادرة الطائرة قبل إقلاعها مباشرة؛ لأن المضيفة لم تتمكن من إعادة مسند الذراع في مقعد الراكب؛ لأنه كان يرتكز على ذراعَي الضخمتَيْن جداً؛ ما سبَّب لي الألم.
وتشير -وفق "روسيا اليوم"- إلى أن تصرف المضيفة كان عدوانياً، وقالت لهما "كان عليكما حجز أربعة مقاعد"، لذلك تدخلت صديقتها في الأمر، وبالتالي أُجبرتا على مغادرة الطائرة معاً.
من جانبها، تقول مضيفة الطائرة، في مثل هذه الحالات لا يمكن أن تقلع الطائرة؛ لأنه انتهاكٌ للتعليمات.
وأحضر ممثل شركة الطيران لهما كرسيَّيْن متحركَيْن، وعرض عليهما الإقامة والطعام مجاناً، ودفعت الشركة قيمة تذكرتَي السفر أيضاً.
وجاء في بيان شركة الطيران: "نحن نسعى لمعاملة جميع الزبائن باحترامٍ وكرامة، ونعتذر عن هذه الحادثة السلبية".