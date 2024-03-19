لأغرب سبب على الإطلاق.. إجبار امرأتين في نيوزيلندا على مغادرة الطائرة قبل إقلاعها

وتقول أنجيل هاردينغ؛ أُجبرت أنا وصديقتي على مغادرة الطائرة قبل إقلاعها مباشرة؛ لأن المضيفة لم تتمكن من إعادة مسند الذراع في مقعد الراكب؛ لأنه كان يرتكز على ذراعَي الضخمتَيْن جداً؛ ما سبَّب لي الألم.