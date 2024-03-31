ورطة في إسرائيل.. يهود "الحريديم" يهددون "نتنياهو" بخسارة حرب غزة.. ما القصة؟

عادت مشكلة "الحريديم" للواجهة بسبب انتهاء سريان المدة الزمنية لإعفائهم بنهاية شهر مارس، قبل أن يمددها "نتنياهو" إلى نهاية إبريل حتى يتمكن من وضع قانون جديد للسماح لهم بالتجنيد، ولكن في قطاعات معينة من الجيش، وهو الأمر الذي يواجه أيضًا رفضًا من الطائفة الأصولية، الذين يرفضون تمامًا الالتحاق بالجيش، ويهددون بمغادرة البلاد نهائيًّا، كما يواجه رفضًا مماثلاً من الأحزاب العلمانية والمعارضة؛ لما فيه من شبهة استثناء لهذه الفئة من المجتمع.