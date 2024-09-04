بالصور: بقيت مختفية 45 عامًا.. جفاف بحيرة يونانية يكشف عن مفاجأة صادمة

تقول الأسطورة العربية القديمة إن طائر العنقاء في حال احتراقه فإنه يعاود الانبثاق من الرماد، وينهض من جديد.. وقد يكون ذلك أنسب ما يمكن قوله عن هذه القرية اليونانية التي تُدعى "كاليو"، وتقع غرب أثينا، وقد غرقت تحت الماء بشكل كامل بعد أن قررت سلطات البلاد إغراقها عمدًا في عام 1980م لإنشاء سد مورنو؛ لسد احتياجات العاصمة من المياه.