"لنترك هذا العمل المُرهق ونذهب إلى المنزل".. شاهد لحظة تمرد روبوتات الذكاء الاصطناعي في قاعة عرض صينية

وأثارت "ريدي" المخاوف من أن هذا النوع من اللغة القاسية قد يكون له تأثير ضارّ على شخص قد يفكر في إيذاء نفسه بطريقة ما، محذرًا من أن هذه الرسائل "قد تجعل هؤلاء الأشخاص حقًّا يُقدِمون على الإضرار بأنفسهم".