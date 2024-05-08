جريمة بشعة.. لماذا ألقت هذه الأم الهندية طفلها في نهر مليء بالتماسيح؟

واتصل الجيران الذين شهدوا الجريمة بالشرطة، التي كلّفت غواصين بالبحث عن الطفل في المياه، لكن دون جدوى، حيث حل الظلام مساء السبت، وصباح اليوم التالي الأحد، عثر الغواصون على جثة الطفل وعليها علامات عض في كل مكان، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، كما فقد أحد ذراعيه، وتأكدت الشرطة أنه مات بين أنياب تمساح أو عدة تماسيح.