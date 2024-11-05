يبعد عنّا 1470 سنة ضوئية.. التقاط سديم "الشبح" من سماء الإمارات

وأردف: سديم الانعكاس عبارة عن غاز وغبار كوني يضيء بسبب عكسه لضوء النجوم القريبة منه، وهو لا يشع بذاته خلافًا لسدم الانبعاث، وتظهر في الصورة عدة نجوم لامعة هي التي تعكس ضوءها على السديم، ليظهر بلون أصفر- بني.