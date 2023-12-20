بعد غرقهم في هجرة سرية.. أمهات تونسيات يطالبن بترحيل جثامين أبنائهم من إيطاليا

وأشار المتحدث إلى أن "التعرف على هويات المهاجرين يحتاج إلى تبادل معلومات من الجانبين التونسي والإيطالي حول نتائج تحاليل الحمض الجيني على ذوي المهاجرين للتأكد من مدى تطابقها مع الحمض المأخوذ من الجثامين المنتشلة، غير أن تلك الإجراءات باتت تطول بسبب تباطؤ الجانب الإيطالي".