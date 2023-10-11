"ليديا" يصبح إعصاراً "شديد الخطورة" من الفئة الرابعة مع اقترابه من سواحل المكسيك

وفي فندق كان عمّاله يضعون أكياساً من الرمل تحسّباً للفيضانات المتوقّع أن تنجم من الإعصار، قال مدير الصيانة فيليبي بينيتو لفرانس برس "من الأفضل للمرء أن يكون في مأمن بدلاً من أن يفرّ".