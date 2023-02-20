قاده إلى المحكمة.. شاب يرتكب تصرفاً غريباً داخل محل هواتف بدبي

وشهد مدير المحل أن المتهم حضر في حوالي الساعة 11 صباحاً، وتفحص الهواتف وقرر شراء عدد منها، لكنه استغل وجود عامل واحد في المكان وغافله ودس الهاتف في جيبه، وخرج من المحل به فعلياً، لكن تم الانتباه سريعاً وإعادته إلى المحل، وإبلاغ الشرطة التي ألقت القبض عليه.