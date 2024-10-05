يسهل الانتقالات دون تعويضات ضخمة.. حكم "تاريخي" قد يغيّر قواعد انتقال اللاعبين في الدوريات الأوروبية

وهذا الحكم هو الأحدث في سلسلة من قرارات المحكمة الأوروبية، التي تتحدّى الوضع القانوني الراهن في عالم الرياضة، وبالتالي فإن ذلك قد يفتح الباب أمام تغييرات كبيرة في سوق الانتقالات.