أمطار الفجيرة.. الدفاع الإماراتية تُنفّذ عملية "الأيدي الوفية" لإنقاذ العالقين والمحاصَرين

ووجّه المجلس اللجنةَ برفع تقرير مفصل حول الأضرار، والبدء الفوري باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية الممتلكات والأرواح، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والشرطية والبلديات في كل إمارات الدولة؛ وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".