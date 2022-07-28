أمطار الفجيرة.. الدفاع الإماراتية تُنفّذ عملية "الأيدي الوفية" لإنقاذ العالقين والمحاصَرين

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، تنفيذها عملية "الأيدي الوفية"؛ لدعم السلطات المدنية بإمارة الفجيرة التي تعرضت الأربعاء لمنخفض جوي.
جاء ذلك في تغريدة نشرتها وزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية عبر حسابها على تويتر، مرفقة إياها بمجموعة من الصور.
وأكدت أن عملية "الأيدي الوفية" تَركزت على إنقاذ العالقين بالمناطق المغمورة بالمياه، وإنقاذ المحاصرين داخل بيوتهم؛ حيث تم إخلاؤهم لمناطق الإيواء دون خسائر.
وقد وجّه مجلس الوزراء الإماراتي، الأربعاء، بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة وزير الطاقة والبنية التحتية والجهات المعنية الاتحادية؛ للعمل على حصر أضرار السيول والأمطار التي شهدتها مناطق الدولة المختلفة، بالتنسيق مع الجهات المحلية.
ووجّه المجلس اللجنةَ برفع تقرير مفصل حول الأضرار، والبدء الفوري باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية الممتلكات والأرواح، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والشرطية والبلديات في كل إمارات الدولة؛ وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".