مصرع 7 أشخاص وتشريد الآلاف في إعصار "دوكسوري" بالفلبين

وأوضح مكتب الأرصاد الجوية في الفلبين أن "دوكسوري" غادر الفلبين صباح اليوم، وتوجه عبر مضيق تايوان إلى جنوب شرقي الصين، حيث يتوقع أن يصل إلى اليابسة فوق مقاطعة فوجيان غدًا الجمعة، مشيرًا إلى أن الإعصار ضعف ويحمل الآن رياحًا تبلغ سرعتها القصوى 150 كيلومترًا في الساعة، وهبّات تصل سرعتها إلى 185 كيلو كمترًا في الساعة.