شاهد.. خطأ فادح بالتلفزيون المصري أثناء صلاة التراويح يتسبب في إيقاف مخرج

وقعت القناة الخامسة بالتلفزيون المصري في خطأ فادح، بعد ظهور عبارة "قداس عيد القيامة المجيد"، أثناء بث صلاة التراويح.
وحسب موقع "القاهرة 24 "، أثارت الصور جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث تم نقل وقائع صلاة التراويح تحت عنوان "قداس عيد القيامة المجيد للطائفة الإنجيلية".
وقال رئيس القناة الخامسة بالإسكندرية، تعليقًا على أزمة الصور المنتشرة للقناة: الخطأ وقع بالفعل، والصور صحيحة؛ موضحًا أن المسؤول عن هذا الخطأ هو مخرج القناة وأن تحقيقًا سيجري معه.
جدير بالذكر أن الخطأ وقع أثناء تزامن الحدثين، وقيام القناة الخامسة بالانتقال بينهما للتغطية؛ لكن المخرج نَسِيَ رفع العبارة الخطأ عقب الانتقال لبث صلاة التراويح.
وحسب موقع "مصراوي"؛ فقد قررت رئيسة التلفزيون المصري نائلة فاروق، إيقاف مخرج القناة الخامسة عن العمل، لحين الانتهاء من التحقيق في وضع "استرابة" خاطئة على شاشة القناة لنقل العديد من الأحداث الجارية خلال اليوم.
وتعرضت القناة لانتقادات واسعة، وعلق أحد المتابعين على موقع فيسبوك، قائلًا: "خطأ وارد يحصل لأنه بيتم النقل ما بين تراويح الأزهر وبين القداس، ونسوا التعديل، وتعدلت بعدها بـ5 دقائق".
بينما علقت إحدى المتابعات: "معلش الناس صايمة مش داريين هم في صلاة تراويح وعشاء ولا قداس مسيحي، الله يكون في عونهم".