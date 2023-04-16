شاهد.. خطأ فادح بالتلفزيون المصري أثناء صلاة التراويح يتسبب في إيقاف مخرج

وقال رئيس القناة الخامسة بالإسكندرية، تعليقًا على أزمة الصور المنتشرة للقناة: الخطأ وقع بالفعل، والصور صحيحة؛ موضحًا أن المسؤول عن هذا الخطأ هو مخرج القناة وأن تحقيقًا سيجري معه.