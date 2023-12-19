اللاعب متواجد في جدة.. محاولات للكشف عن هوية سارق منزل "دي بروين" في بلجيكا

وقع كيفين دي بروين، وعائلته ضحية جديدة، من ضحايا سرقات منازل لاعبي كرة القدم، بعد عملية سطو على منزله في بلجيكا، أثناء تواجد اللاعب في السعودية.
ويتواجد لاعب الوسط البلجيكي، مع فريقه في المملكة للمشاركة في كأس العالم للأندية؛ إذ يواجه الفريق الإنجليزي نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني، في نصف نهائي المسابقة، اليوم الثلاثاء.
وبحسب ما ذكرته الصحافة البلجيكية؛ فإن مكتب المدعي العام تلقى بلاغًا أن السرقة حدثت في الفترة من الساعة الرابعة وحتى التاسعة مساء، يوم 16 ديسمبر، وتم نهب المنزل بالكامل.
وأكدت التقرير الصحفي وفق "روسيا اليوم"، أن التحقيق لا يزال جاريًا، مع وصول مختبر الطب الشرعي إلى موقع الحادث لإجراء تحقيق، للكشف عن هوية اللصوص.