اللاعب متواجد في جدة.. محاولات للكشف عن هوية سارق منزل "دي بروين" في بلجيكا

وبحسب ما ذكرته الصحافة البلجيكية؛ فإن مكتب المدعي العام تلقى بلاغًا أن السرقة حدثت في الفترة من الساعة الرابعة وحتى التاسعة مساء، يوم 16 ديسمبر، وتم نهب المنزل بالكامل.