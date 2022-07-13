فيديو غريب.. شاهد ما فعله طائر النورس داخل السوبر ماركت

يكشف هذا الفيديو الطريف عن مشهد غريب، حين يقوم طائر نورس بسرقة كيس لرقائق البطاطس من سوبر ماركت بإنجلترا، قبل أن يخرج مسرعًا لتناول وجبته الخفيفة في الخارج.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تم التقاط هذا الفيديو يوم الخميس الماضي، في سوبر ماركت بمقاطعة شمال يوركشير شرقي إنجلترا.
ونقلت الصحيفة عن موظفي السوبر ماركت، إن النورس السارق الذي أطلقوا عليه اسم "ستيفن"، اعتاد أن يأتي إلى المتجر طوال الأسبوع ويأخذ الوجبات الخفيفة "كلما شعر بالجوع".
وأضاف الموظفون، يوم الخميس الماضي، سرق "ستيفن" حوالي 18 عبوة من رقائق البطاطس.
وتكشف لقطات أخرى أن سرقات النوراس أمر متكرر في مدن إنجلترا الساحلية، وهو ما ظهر في فيديو من مدينة بيتون بمقاطعة ديفونشير، جنوبي غرب إنجلترا.