فيديو غريب.. شاهد ما فعله طائر النورس داخل السوبر ماركت

يكشف هذا الفيديو الطريف عن مشهد غريب، حين يقوم طائر نورس بسرقة كيس لرقائق البطاطس من سوبر ماركت بإنجلترا، قبل أن يخرج مسرعًا لتناول وجبته الخفيفة في الخارج.