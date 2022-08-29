تحذير من عارض ليلي مصاحب للإصابة بأحدث متحور من "أوميكرون"

واستند قرار هيئة "إم.إتش.آر.إيه" إلى بيانات تجارب سريرية، أظهرت أن هذه الجرعة التنشيطية حفزت "استجابة مناعية قوية" ضد كل من أوميكرون والفيروس الأصلي الذي ظهر عام 2020، حسبما ذكرت "رويترز".