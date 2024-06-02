ذاهبون إلى الموت.. عناق الوداع لـ3 شباب قبل أن يبتلعهم النهر

جرفت الفيضانات في منطقة فريولي الشمالية بإيطاليا، الجمعة، فتاتين وشابًا، بعد لحظات من مقطع فيديو جمعهم في حالة عناق يائس، حين لم يعد أمامهم على ما يبدو مفر من خطر الغرق، وفق ما أوردت صحيفة "التلغراف" البريطانية.
وقررت باتريسيا كورموس (20 عامًا) وصديقتها بيانكا دوروس (23 عامًا) وصديقها كريستيان مولنار (25 عامًا) القيام بنزهة على طول نهر ناتيسون بالقرب من أوديني في منطقة فريولي الشمالية، وذلك بعد أيام من أمطار غزيرة بالمنطقة.
وشوهدت الفتاتان والشاب، وجميعهم في العشرينات من العمر، الجمعة، وهم يقفون على جزيرة صغيرة في وسط النهر.
وحسب موقع "الحرة"، أظهر مقطع فيديو تمت مشاركته من مكان الحادث، الفتاتين والشاب وهم يعانقون بعضهم بعضًا، بعد أن حاصرهم السيل المتصاعد، وتعذر عليهم الوصول إلى ضفة النهر.
وحاول فريق إنقاذ إخراجهم، لكن محاولته لم تتكلل بالنجاح.
ونقلت الصحيفة عن متحدث من فريق الإنقاذ قوله "ألقينا إليهم حبلاً، لكن مياه الفيضانات ابتلعتهم أمام أعيننا، وشاهدناهم يختفون".
وبعد محاولات متصلة، عُثر الأحد، على جثتين، يعتقد أنهما لباتريسيا وبيانكا، بينما كثف فريق الإنقاذ عملياته للبحث عن كريستيان.
وأجرت إحدى الفتاتين مكالمة طوارئ للشرطة نحو الساعة الواحدة والنصف ظهر الجمعة، وسرعان ما وصل رجال الإنقاذ إلى مكان الحادث، وشرعوا في مساعدتهم لكن التيار جرفهم.
واستخدم رجال الإنقاذ، وغيرهم من عمال الطوارئ، الطائرات من دون طيار والقوارب والغواصين لتمشيط النهر بحثًا عن أي علامة على المفقودين منذ الجمعة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه جرى العثور على حقيبة يد نسائية تحتوي على الهاتف المحمول الذي أُجريت منه مكالمة الطوارئ.
وضربت فيضانات غزيرة خلال الأسبوعين الماضيين، عددًا من المناطق في إيطاليا مثل ميلانو وفاريزي وكريمونا، كما ضربت عواصف عنيفة منطقتي فريولي وفينيتو في منتصف مايو الماضي، مما أدى إلى حدوث فوضى واسعة.