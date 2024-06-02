ذاهبون إلى الموت.. عناق الوداع لـ3 شباب قبل أن يبتلعهم النهر

جرفت الفيضانات في منطقة فريولي الشمالية بإيطاليا، الجمعة، فتاتين وشابًا، بعد لحظات من مقطع فيديو جمعهم في حالة عناق يائس، حين لم يعد أمامهم على ما يبدو مفر من خطر الغرق، وفق ما أوردت صحيفة "التلغراف" البريطانية.