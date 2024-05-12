توقيف مشهورة "تيك توك" لبنانية.. تطورات بقضية الاعتداء على أطفال في لبنان

وأوضحت أن الموقوفة التي تعرّف نفسها بكونها ناشطة وموديلاً، تتابع بتهم الإيقاع بالأطفال عبر تطبيق "تيك توك" واستدراجهم بذريعة الحصول على عمل، قبل تسليمهم إلى العصابة؛ ليتم تخديرهم واغتصابهم وتصوير العملية، ثم إرسال الفيديوهات والصور إلى رؤساء العصابة.